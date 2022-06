Serra. Trattore si ribalta giù per la scarpata, nulla da fare per agricoltore 42enne

Grave incidente poco dopo le 15.00 di oggi a Stella di Serramazzoni.

Stando a quanto si apprende un trattore per cause ancora sconosciute si sarebbe ribaltato non lasciando scampo al suo conducente, un uomo di 42 anni.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso ma per l'uomo era oramai troppo tardi. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri per i rillievi del caso e stabilire cosa può aver fatto rovesciare il mezzo agricolo, se la troppa pendenza del terreno oppure un guasto.