Moto si scontra con un'auto e prende fuoco, grave un centauro

Alle 14.15 circa di oggi pomeriggio si è verificato un grave incidente lungo via Vantìdelli a Montale Rangone in corrispondenza dell'incrocio con via San Zeno. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e una moto Bmw GS. Da una primissima ricostruzione fornita da alcuni testimoni pare che l'auto stesse svoltando in via San Zeno quando è stata colpita dalla moto che procedeva lungo la Nuova Estense.

L'impatto è stato molto violento: il centauro è volato sull'asfalto, mentre la sua moto si è distrutta ed ha preso fuoco. Il motociclista, un giovane, ha riportato lesioni apparentemente gravi, ma è sempre rimasto cosciente. E' stato soccorso da un'ambulanza del 118 e dal medico giunto con l'elisoccorso da Pavullo. Una volta stabilizzato, è stato caricato in eliambulanza e trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna. Non si conoscono al momento le sue esatte condizioni. Illeso invece il conducente dell'automobile

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme che stavano consumando la moto e la vegetazione di un'aiuola a bordo strada. La Polizia Locale delle Terre di Castelli sta eseguendo i rillievi: via Vandelli è chiusa al transito e si registrano code in ambo le direzioni.