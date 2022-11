Si scontra con un'auto e sfonda una recinzione, centauro ferito

Un motociclista è rimasto seriamente ferito a seguito di un incidente avvenuto poco dopo le ore 14.00 in via don Franchini, tra le frazioni di Casinalbo e Magreta di Formigine. Il centauro, in sella ad una BMW GS, dopo l’impatto con un’auto che lo precedeva è finito contro la recinzione di una proprietà privata, rovesciandosi all’interno del cortile.

L’esatta dinamica dell’accaduto non è ancora chiara: pare che la moto, che procedeva in direzione di Casinalbo, si sia scontrata con l’auto che aveva davanti. Il motociclista avrebbe quindi perso il controllo finendo su un cordolo e impennandosi per poi sbattere contro il muro della recinzione.

L’uomo è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica. Trasportato al vicino ospedale di Baggiovara con lesioni di media gravità non si troverebbe al momento in pericolo di vita.

La Polizia Locale di Formigine è intervenuta per agevolare i soccorsi ed eseguire i rilievi del sinistro. Via don Franchini risulta chiusa al traffico nel tratto compreso tra lo svincolo con la Modena-Sassuolo e l’incrocio con strada Cavezzo.