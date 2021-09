Viale Sigonio, giovane ciclista travolto da un'auto

Alle 18 di oggi si è verificato un incidente all'incrocio tra viale Carlo Sigonio e viale Buon Pastore. Il conducente di una Dacia Sandero, probabilmente durante una svolta, ha perso il controllo del proprio veicolo e ha investito un ragazzo che stava attraversando la strada in bicicletta, diretto verso via Fogliani. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

Il ciclista è caduto a terra, mentre la bici è rimasta incastrata sotto l'auto. Soccorso dal 118, il giovane è stato medicato e successivamente trasferito in ospedale. Non pare ave riportato lesioni serie.

Anche l'uomo alla guida dell'auto, in stato di grande agitazione, è stato tenuto sotto osservazione e preso in carico dall'equipaggio di una seconda ambulanza giunta in seguito. A sua volta è stato accompagnato in ospedale.