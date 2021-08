Si ribalta con il trattore in un campo, grave una 52enne

Poco pria delle 18.30 di ieri il 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri Forestali sono intervenuti in località Lavacchio di Pavullo nel Frignano per un incidente agricolo. Una agricoltrice del posto, di anni 52, per cause accidentali ha perso il controllo del trattore che stava guidando, ribaltandosi e rimandendo schiacciata sotto al mezzo. E' stato necessario l'intervento dei pompieri per poterla liberare e affidare alle cure mediche. Una volta stabilizzata, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, in codice rosso.