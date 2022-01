Frontale sulla Fondovalle del Panaro, ferite due donne

Oggi pomeriggio intorno alle ore 16.30 circa la Fondovalle del Panaro è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolti un'auto e un camion con rimorchio. I due mezzi si sono scontrati pressoché frontalmente all'altezza di Ponte Docciola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco. Soccorse e trasportate in ospedale le due donne che si trovavano a bordo dell'auto. Non sono tuttavia in condizioni particolarmente serie.

La ricostruzione della dinamica è stata eseguita dalla Polizia Locale, che ha anche regolato il traffico a senso unico alternato.