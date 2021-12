Via Vignolese, grave un anziano ciclista investito da un furgone

Questa mattinaintorno alle 9.15 in via Vignolese, nei pressi dell'incrocio con via La Spezia, è avvanuto un incidente dalle gravi conseguenze. Lo scontro ha coinvolto un furgone Fiat Ducato guidato da un 69enne e una bicicletta condotta da un 81enne che procecevano nello stesso senso di marcia, in direzione della periferia. Entrambi i conducenti sono modenesi.

Dopo l'urto il ciclista è caduto a terra ed è stato accompagnato all'ospedale di Baggiovara da un'ambulanza del 118 in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono interveunte le pattuglie dell'Infortunistica della Polizia locale di Modena che hanno avviato i rilievi sulla dinamica, ancora in corso