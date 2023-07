Urta le auto in sosta e fugge, guidava con una patente falsa

La Polizia Locale Terre d’Argine ha deferito un automobilista alla Procura della Repubblica per guida senza patente e uso di atto falso, oltre ad averlo sanzionato per sinistro stradale con fuga ed eccesso di velocità. L’uomo è infatti accusato di aver provocato un incidente, a bordo di un veicolo con targa straniera, danneggiando auto in sosta, e di non essersi fermato.

Le indagini hanno tuttavia permesso di individuare il conducente del veicolo, che ha esibito agli agenti un attestato di patente di guida rilasciato all’estero. Ulteriori accertamenti, svolti in collaborazione con Guardia di Finanza di Carpi, consentivano quindi di accertare che la documentazione relativa alla patente era falsa, e che l’uomo era privo del tutolo per guidare.

Al termine della procedura d’identificazione veniva pertanto sanzionato per sinistro stradale con fuga, velocità non commisurata e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per guida senza patente e uso di atto falso.