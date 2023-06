Incidente in via Vignolese, ferito un motociclista a Collegarola

L'incrocio tra Strada Vignolese e via Collegarola è stato teatro dell'ennesimo incidente stradale. Intorno alle ore 14.30 un'auto e una moto si sono scontrate in modo lieve, ma sufficiente a causare la caduta del motocilcista che ha riportato diverse lesioni.

Secondo quanto ricostruito sul posto, l'auto - una BMW guidata da un uomo - si stava immettendo in via Vignolese provenendo da via Collegarola, quando ha colpito la moto che procedeva lungo la Provinciale. Il motocilcista è finito contro un palo della segnaletica e qui è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con ambulanza e automedica. Il centauro ha ricevuto le prime cure sul posto per poi essere trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Le sue esatte condizioni non sono al momento note, ma non è apparso in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Modena per ricostruire la dinamica dell'incidente e per gestire la viabilità. Al momento il traffico procede a senso unico alternato e la viabilità risulta fortemente congestionata, con code fino a San Damaso e lungo la tangenziale.