Rivolta in carcere, altri 9 agenti della Penitenziaria indagati per i presunti pestaggi

Prosegue il lavoro della magistratura modenese sui drammatici fatti dell'8 marzo 2020 presso il carcere di Modena. Come noto infatti - archiviata l'inchiesta sulle morti dei nove detenuti morti dopo la sommossa - la Procura sta indagando sulla condotta della Polizia Penitenziaria, in particolare sulle presunte violenze commesse da alcuni agenti nelle fasi conclusive della rivolta.

Notizia di queste ore, riportata dal Resto del Carlino, è che il numero degli agenti iscritti nel registro degli indagati sarebbe salito in modo considerevole, passando dai 5 iniziali ai 14 attuali. Per gli indagati si ipotizzano i reati di tortura e lesioni, per presunti eccessi di violenza avvenuti a seguito del trasferimento dei detenuti in altri locali diversi da quelli occupati e distrutti da alcuni rivoltosi. La denuncia era arrivata da alcuni detenuti, testimoni di quei momenti drammatici.

Le indagini, materialmente condotte dalla Squadra Mobile di Modena, stanno impiegando lungo tempo, anche per la complessità dei fatti da accertare in un contesto estremamente caotico come quello del penitenziario scosso dalla rivolta e dalla strage. La procura aveva chiesto e ottenuto una proroga ulteriore per portare a compimento l'inchiesta, che si è quindi allargata a nuovi soggetti. I primi indagati erano già stato sentiti dai magistrati, mentre la posizione dei nuovi iscritti non è nota.

Occorrerà ancora tempo, quindi, per conoscere le decisioni della Procura circa la vicenda dei pestaggi tra le mura del Sant'Anna, per fare finalmente chiarezza su una delle pagine più buie della cronaca recente. Inoltre, si attende l'ultimo atto sulla possibilità di ridiscutere l'archiviazione per le morti (da overdose) dei detenuti: la Corte Europea è infatti stata interpellata dai legali delle famiglie delle vittime per rivedere le decisioni del tribunale di Modena.