Anziana uccisa a Sassuolo, indagini per omicidio colposo. I cani al canile

Dopo i fatti di martedì scorso a Sassuolo, dove una donna è stata uccisa dai morsi di un cane in via Marco Polo, la Procura della Repubblica ah aperto come atto dovuto un fascicolo di indagine. L'ipotesi è quella di omicidio colposo, ma le verifiche effettuate dai Pm nei momenti immediatamenti successivi alla tragedia non lasciano molto spazio ad interpretazioni: si è trattato di un caso imprevedibile, di una tragedia a quanto pare del tutto fortuita e caratterizzata dalla coincidenza di più fattori decisamente improvvidi.

Dallo smarrimento dell'anziana che ha confuso la propria abitazione con quella adiacente, all'apertura del cancello avvenuta in quel preciso istante per il sopraggiungere dell'auto della madre: una sciagura vera e propria.

A facilitare il lavoro degli inquirenti sono stati i filmati delle telecamere private di sorveglianza, che hanno ripreso tutta la scena. Nelle immagini si vede il cane reagire dopo aver percepito il timore della bambina presente, spaesata dall'arrivo dell'anziana che non conosceva. Un comportamento che si può considerare del tutto naturale.

Gli eventuali profili di responsabilità penale sembrano quindi circoscritti alla sola posizione di chi aveva la responsabilità di vigiliare sulla 89enne, nello specifico badante che la seguiva in casa. Tuttavia, gli elementi fanno presumere l'assenza di colpe significative. Quello che resta sono purtroppo due famiglie sconvolte da un dramma davvero agghiacciante.