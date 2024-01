Mobbing e sessismo nelle scuderie, sotto indagine un ufficiale dell'Accademia Militare

Un caso giudiziario sta scuotendo l'Accademia Militare di Modena. Si sono infatti chiuse in questi giorni le indagini della magistratura ordinaria sul conto di un ufficiale che negli scorsi anni è stato in servizio presso il Centro ippico interno all'istituzione militare modenese. Nei sui confronti sono stati aperti due fascicoli: sia quello presso la Procura della repubblica di Modena, sia quello innanzi all'equivalente organismo militare. Il tenente colonnello - come riportato oggi da La Repubblica - risulterebbe indagato per i reati di stalking, violenza privata con abuso di potere e minaccia ai propri inferiori.

I fatti contestati si riferiscono ad alcuni anni fa, tra il 2029 e il 2021, ed è stato lo stesso Comandante dell'Accademia a trasmettere all'autorità giudiziaria le segnalazioni che gli erano pervenute. Le accuse che vengono mosse sono ovviamente molto delicate per la loro gravità e avrebbero coinvolto una decina di militari, sia uomini che donne, in servizio presso le scuderie di corso Canalgrande. Non si tratta di allievi ufficiali, ma di personale dell'esercito con mansioni precise e in particolare addetti alla cura dei cavalli.

Secondo le accuse, l'ufficiale avrebbe sistematicamente sottoposto i propri sottoposti a vessazioni e umiliazioni, spingendosi a minacciare di "stroncare" le loro carriere, come se potesse disporne in maniera autonoma e autoritaria. Le umiliazioni avrebbero avuto anche natura sessista, con allusioni e body shaming, fino a costringere i militari a lavare più volte i genitali dei cavalli, laddove non ve ne era bisogno.

Quello che emerge dal'inchiesta sarebbe quindi un abuso di potere molto marcato, che avrebbe trasformato in un "calvario" la vita professionale dei militari coinvolti, cui sarebbero stati anche negati permessi e momenti di riposo. Saranno ora il Tribunale di Modena e quello di Verona - per quanto compete la parte militare - a dover decidere sul caso. Il tenente colonnello è comunque già stato trasferito ad altra mansione.