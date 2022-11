Morte di Alice Neri, indagini serrate: sentiti famigliari e conoscenti

Aveva 32 anni, si era sposata cinque anni fa e da quattro era madre di una bambina. Si è spezzata troppo presto la vita Alice Neri, il cui corpo carbonizzato rinvenuto venerdì sera nelle campagne di Concordia sulla Secchia. Si attendono ancora gli esiti del test del dna sulla salma, ma le circostanze lasciano ben poche speranze alla famiglia. La morte dell giovane mamma residente a Rami di Ravarino è ancora avvolta nel mistero: i carabinieri stanno lavorando senza sosta ricostruire tutte le vicende delle 48 ore precedenti la terribile scoperta, che per qualche ragione ancora insondabile sono costate la vita alla donna.

Sentito il marito e altre persone

Il marito di Alice, Nicholas Negrini, è stato ascoltato dai Carabinieri in caserma e ha trascorso con loro l'intera giornata di ieri. L'uomo non ha rilasciato dichiarazioni, spiegando di "non poter parlare" quando ieri è tornato insieme agli inquirenti presso l'abitazione di famiglia. Era stato lui a segnalare 48 ore prima la scomparsa della moglie, che non aveva più dato notizie dopo essere uscita di casa. Al momento, per la magistratura, resterebbe solo una persona informata dei fatti, al pari degli altri famigliari.

I militari della Compagnia di Carpi e del Nucleo Investigativo stanno sentendo diversi possibili testimoni in queste ore, sia per ricostruire i legami famigliari e personali della vittima, sia per cercare di tracciare i suoi spostamenti e i suoi contatti nelle giornate di giovedì e venerdì. Sarebbe stata effettuata una perquisizione presso l'abitazione di un conoscente della 32enne.

Ieri, come detto, l'Arma ha perquisito l'abitazione di Alice. Un lungo sopralluogo per cercare elementi utili, da associare a quelli raccolti sul luogo del ritrovamento. La notte di venerdì, infatti, i Ris hanno svolto un minuzioso lavoro sotto la supervisione del magistrato di turno, per analizzare a fondo l'auto nella quale è stato trovato il corpo.

Sgomento in paese

Il piccolo centro di Rami di Ravarino è ovviamente rimasto scosso dalla terribile notizia appresa dai media. La coppia si era trasferita in via della Costituzione nel 2015, un paio di anni prima del matrimonio. Qui viveva in maniera riservata. I vicini di casa raccontano di una coppia tranquilla, molto assorbita dal lavoro. Alice si concedeva qualche passeggiata con al figlia e il cane, ma non aveva rapporti stretti con il vicinato.

La Madre di Alice, Patrizia Montorsi, ha dichiarato a Il Resto del Carlino: "Come volete che stia? Mia figlia è morta carbonizzata in una macchina. lo posso pregare anche per due anni di fila ma mia figlia non tornerà più. Questo è un dato di fatto, del resto non me ne frega niente. Da essere sparita a trovarla carbonizzata in macchina c’è molta differenza, non sappiamo cosa sia successo, non sappiamo nulla.

La macabra scoperta

Il ritrovamento è avvenuto ieri sera intorno alle ore 21, dopo che un cittadino ha notato il fumo che saliva al cielo in mezzo ad una macchia di vegetazione e ha allertato i soccorsi. L'auto si trovava in sosta su una strada sterrata, nei pressi del canale che interseca via Valdisole. Un'area di aperta campagna, fatta di strette stradine non asfaltate, dove hanno sede una serie di laghetti per l'itticoltura. Una zona estranea di fatto alla frequentazione, se non da parte di chi lavora nei campi o abita nelle poche case circostanti.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme dell'auto, un'utilitaria, poi la terribile scoperta e l'intervento dei Carabinieri.

Resta ora da capire come è possibile che la 32enne sia arrivata in quella zona così isolata e per certi versi estranea al suo contesto di residenza e - soprattutto - come sia nato l'incendio che le è costato la vita. Ogni pista resta aperta, ma con il passare del tempo si concretizza sempre di più l'ipotesi di un crimine violento, il cui autore resta ancora a piede libero.