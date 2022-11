Vasto traffico di orologi contraffatti, maxi sequestro. Coinvolto un influencer

Nel mirino delle Fiamme Gialle è finito un 31enne residente in provincia, gravemente indiziato di aver architettato un lucroso giro d'affari attraverso la compravendita online di orologi falsi, poi venduti al pubblico a prezzi che oscillavano da un minimo di 180 euro ad un massimo di 2mila, a seconda del modello e della qualità. I reati contestati ai dieci indagati, coinvolti a vario titolo nei fatti illeciti, sono quelli di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

L'inchiesta è stata svolta dai Finanzieri del Gruppo di Forlì, i quali - attraverso il monitoraggio delle pagine social di un influencer romagnolo che pubblicizzava orologi di prestigiose marche ed all'esito di perquisizioni disposte da questa Procura della Repubblica - sono risaliti agli indagati analizzando le numerose chat estrapolate dai telefoni sequestrati. In questo modo, le Fiamme Gialle hanno individuato più di 600 acquirenti in tutta Italia. L'analisi delle movimentazioni finanziarie loro collegate ha fatto emergere, in particolare, oltre 750 operazioni di compravendita, in relazione alle quali la Guardia di Finanza ha avviato, parallelamente, il corrispondente procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico dei medesimi acquirenti, qualora ritenuti consapevoli di acquistare un oggetto "tarocco".

Dall'attività investigativa è emerso che gli indagati hanno utilizzato il modello di vendita "dropshipping", un metodo applicabile all'e-commerce che consiste nel vendere un prodotto online senza averlo materialmente in un magazzino di stoccaggio (gli articoli non sono posseduti concretamente dal venditore, ma vengono proposti agli acquirenti facendo da tramite tra il pubblico e il fornitore);. Questo al fine di celare la propria identità e rendere più difficoltosa l'individuazione dei canali di approvvigionamento della merce nel caso di specie contraffatta.

In queste ore è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della somma complessiva di oltre 226 mila euro. Il provvedimento cautelare reale, emesso dal Gip del Tribunale di Modena su richiesta di questa Procura, è stato disposto nei confronti del 31enne modenese. Con la stessa misura è stato anche disposto il sequestro preventivo e la contestuale chiusura/oscuramento dei profili e delle pagine social utilizzati dagli indagati sui social network.