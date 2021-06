Cadavere rivenuto lungo la Provinciale a Maserno, indagini in corso

Questa mattina intorno alle ore 6.30 è stato notato il corpo ormai senza vita di un uomo, riverso a terra accanto alla Provinciale 34 (via Lama), tra Montese e la frazione di Maserno. Sul posto son intervenute ambulanza e automedica, ma per l'uomo era ormai troppo tardi.

Le circostanze sono risultate alquanto singolari, tanto che i Carabinieri sono giunti sul posto e hanno avviato i primi accertamenti, con l'ausilio del reparto scientifico. Il corpo del 52enne, non residente in zona, si trovava in corrispondenza del bivio che conduce ad un agriturismo e al momento non si conoscono le circostanze del decesso, nè tantomeno le cause. Seguiranno aggiornamenti