Truffatori arrestati a Castelnuovo, si indaga per ricostruire altri colpi

Sono in corso accertamenti sul conto dei due uomini arrestati il 13 dicembre dai Carabinieri di Sassuolo, che si erano presentati in casa di due anziani di Castelnuovo Rangone e avevano loro sottratto più di tremila euro in contanti. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha poi convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Oltre alla refurtiva era stato possibile sequestrare finte uniformi dell'Arma e diversi tesserini di riconoscimento fasulli, che li identificavano agli occhi delle potenziali vittime come carabinieri, poliziotti o anche finti tecnici nello specifico dell'azienda che gestisce l'acqua pubblica nel Comune di Torino. Tutti elementi che fanno pensare a veri e propri "professionisti" di questo genere di raggiri che prendono di mira in particolare le persone anziane.

Tutti questi elementi rendono doveroso approfondire ogni aspetto delle attività dei due malviventi, per risalire agli colpi presumibilmente messi a segno anche nella provincia di Modena. L'invito verso le vittime o i testimoni è ovviamente quello a denunciare e segnalare ogni elemento che possa essere utile alle indagini.

"Il fenomeno delle truffe agli anziani rimane un costante punto di vulnerabilità che mina i tranquilli centri abitati della provincia: simili truffatori, infatti, agiscono in piccoli gruppi di due o tre persone e operano con molta celerità, la stessa con la quale poi si allontanano dalle abitazioni prese di mira rendendo così difficoltoso il rintraccio e l’identificazione. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha intensificato allo scopo gli specifici servizi di prevenzione, procedendo a servizi mirati al controllo stradale di persone e mezzi sospetti, in transito nei quartieri ritenuti a rischio", spiega l'Arma modenese.