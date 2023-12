Perseguita l'ex moglie dopo la separazione e la ferisce facendola cadere in bici

I Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito la scorsa settimana la misura coercitiva del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” nei confronti di un 57enne, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex moglie.

Fatti che si protraevano dai primi mesi del 2023 e che hanno portato la vittima di rivolgersi ai Carabinieri e denunciare i fatti. Secondo quanto ricostruito, all’indomani della separazione l'uomo avrebbe iniziato a porre in essere atteggiamenti persecutori quali pedinamenti e controlli, a farsi trovare improvvisamente nei luoghi frequentati dalla donna bloccandola per strada, costringendola così a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita per timore di incontrarlo.

La situazione è degenerata in un'occasione in cui la donna che si trovava in sella alla propria bici è stata raggiunta e scaraventata a terra dall'ex marito. I Carabinieri hanno comunicatoalla Procura della Repubblica di Modena i gravi fatti descritti e il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso nei confronti dello stalker il provvedimento restrittivo.