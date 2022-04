Gara di Downhill, doppio infortunio sulle piste di Sestola

Giornata di intenso lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone che oggi era presente, per assistenza con una squadra medicalizzata, alla gara del Coppa Italia di Downhill. La competizione si è svolta presso il Cimone Bike Park dove è presente un pista dedicata che parte da Pian del Falco e arriva Sestola.

Tra i vari interventi fatti, in due casi, è dovuto intervenire l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. Il primo intorno alle 13 dove si è reso necessario soccorrere un ragazzo di 21 anni residente a Savignano sul Rubicone (FC).

Il secondo poco dopo le 15 per soccorrere un uomo di 26 anni residente a Borgosesia in provincia di (VC). Entrambe i ciclisti sono stati recuperati con il verricello e trasportati all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.