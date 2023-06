Infortunio sul lavoro, gravi ustioni da acido per l'addetto di una ditta di spurghi

Questa mattina intorno alle 11.30 si è verificato un grave infortunio in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Casalegno, accanto al centro commerciale La Rotonda. Sfortunato protagonista un uomo di 50 anni, addetto di una azienda specializzata in spurgo e pulizia delle fosse biologiche. Secondo quanto appreso, il lavoratore si trovava nel bagno dell'appartamento quando un tubo sarebbe scoppiato, spruzzando addosso al malcapitato una sostanza acida utilizzata contro le otturazioni.

I residenti hanno immediatamente chiesto aiuto e sul posto sono accorse l'ambulanza e l'automedica del 118. L'uomo ha riportato ustioni serie al volto e al torace: in prima battuta è stato trasportato al Pronto Soccorso di Baggiovara, per poi essere trasferito a Parma, per essere preso in cura dagli specialisti del Centro Ustioni.

Sul sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Volanti della Polizia di Stato. Fortunatamente la famiglia di residenti presente al momento dell'incidente non ha riportato conseguenze. La Medicina del Lavoro dell'Ausl ha svolto un sopralluogo per tutti gli accertamenti del caso.