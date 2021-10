Infortunio alla Manitou, i lavoratori scioperano per chiedere più sicurezza

Sciopero di due ore (dalle 9 alle 11) questa mattina alla Manitou Italia di Castelfranco Emilia proclamato dalla Fiom/Cgil e dalla Rsu per il grave infortunio che ha riguardato lunedì scorso un operaio 41enne all’interno dei magazzini dell’azienda. I lavoratori Manitou hanno dato vita ad un presidio davanti all’azienda.

L'uomo aveva riportato un trauma toracico ed era stato assistito dal 118, per poi essere elitrasportato in ospedale. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Lavoratori e Rsu chiedono all’azienda "di investire maggiormente in sicurezza, poiché la maggior parte dei lavoratori in produzione ha già inoltrato più volte tale richiesta tramite le comunicazioni di Rsu e Rls". Nel caso le rivendicazioni non avessero soddisfazione, i rappresentanti sindacali si dicono pronti a maggiori azioni di lotta.