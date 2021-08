Cade durante una una escursione in e-bike a Pian del Falco, ferito 63enne

Frattura ad un braccio per un uomo di Montecreto, trasportato in elicottero all'ospedale di Baggiovara

Questa mattina un gruppo di amici è andato a fare un giro con la bicicletta in zona Pian del Falco. Il gruppetto stava percorrendo la strada che da Sestola porta a Pian del Falco. Giunti all’altezza di Cà d’Albino, nel comune di Sestola, uno di loro, un uomo di 63 anni residente a Montecreto, nell’imboccare il sentiero sterrato è caduto rovinosamente a terra procurandosi un frattura al braccio.

Intorno alle 9.30 gli amici hanno allertato il 118. Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Sestola e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone. Raggiunto dai soccorritori, l’uomo è stato valutato dal personale del 118 che ha poi immobilizzato l’arto infortunato ed ha attivato l’eliambulanza di Pavullo.

In attesa dell’arrivo del mezzo di soccorso avanzato, il paziente è stato caricato sull’ambulanza e portato alla piazzola di Poggioraso, per poi essere elitrasportato all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità