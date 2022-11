Cade in un fosso e si frattura una gamba, cacciatore recuperato in elicottero

Questa mattina, durante una battuta di caccia, un uomo è caduto in un fosso in una zona ripida e scoscesa sui monti di Roccapelago. Intorno alle ore 10 del mattino, dopo la richiesta di aiuto da parte degli altri componentti della squadra, è stata attivata la stazione del Soccorso Alpino monte Cimone, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Il cacciatore 53enne aveva riportando un trauma all'arto inferiore ed era quindi immobilizzato. Una volta raggiunto il punto impervio in cui si trovava l'uomo, i tecnici hanno organizzato l'evacuazione e il trasporto di questo per vie sicure: con l'ausilio di corde, e dell'attrezzatura idonea al recupero, una volta giunti sull'infortunato lo hanno stabilizzato e posto su barella portantina per poi recuperarlo con tecniche alpinistiche.

Una volta recuperato, lo hanno trasportato in una zona sicura e comoda dove è atterrato l'elicottero del 118 di Pavullo per l'evacuazione in ospedale. I sanitari dell'elisoccorso hanno valutato l'uomo che, successivamente, è stato trasportato all'ospedale di Pavullo fortunatamente senza conseguenze troppo gravi.

L'operazione si è conclusa alle ore 12. Sul posto presenti anche i vigili del Fuoco di Pavullo.