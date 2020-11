Cade da una scala, operaio ferito nel cantiere dell'Istituto Barozzi

Nel cantiere all'istituto Barozzi di Modena, intorno alle 13.30 si è verificato un incidente sul lavoro nel quale è rimasto coinvolto un operaio. Secondo quanto riportato dai responsabili del cantiere della Provincia, il 45enne è caduto dall'altezza di circa tre metri mentre stava montando una scala esterna

Subito soccorso dall'ambulanza del 118, l'operaio è apparso vigile ed è stato portato all'ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. Non sarebbe quindi in pericolo di vita.

Sono in corso ulteriori accertamenti sulle modalità dell'incidente: sul posto è intervenuta la Polizia Locale insieme al personale dell'Ausl. Ricordiamo che presso l'istituto di viale Monte Kosica sono in corso lavori di adeguamento antisismico.