Infortunio sulle ciaspole, recuperata dal Soccorso Alpino a Lago Baccio

Ieri nel primo pomeriggio una escursionista proveniente da Livorno si trovava sul sentiero 523 in zona Lago Baccio quando si è procurata un trauma all'arto inferiore e non è riuscita a proseguire in autonomia. La signora stava percorrendo il sentiero con le ciapsole in compagnia di un'altra persona quando, per una disattenzione, è caduta e si è procurata una distorsione che le ha messo fine all'escursione.

Essendo una zona con scarsa copertura telefonica chiamare i soccorsi risultava complesso quindi il compagno dell'escursionista infortunata è disceso al rifugio Vittoria per contattare il Soccorso Alpino Emilia-Romagna.

Sul posto è giunta una squadra del Saer stazione monte Cimone con quattro tecnici che, con l'ausilio di sci d'alpinismo e un quad cingolato, hanno raggiunto l'infortunata, posizionata su barella e trasportata fino al parcheggio dove aveva lasciato la propria auto. L'intervento si è concluso poco dopo le 16:30.