Infortunio all'Autoporto di Sassuolo, camionista ferito durante lo scarico

Alle 10.15 circa di questa mattina si è verificato un infortunio sul lavoro a Sassuolo, che ha riguardato un camionista. L'uomo, uno straniero di 59 anni, si trovava presso il piazzale della ditta di trasporti Fercam - presso l'Autoporto di via Emilia Romagna - quando è rimasto schiacciato durante le operazioni di carico-scarico del mezzo pesante. L'esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto.

L'ambulanza del 118 arrivata sul posto ha chiesto il supporto dell'elisoccorso, giunto da Bologna e atterrato nel parcheggio della ditta. Intervenuti anche Vigili del Fuoco. Dopo il consulto del medico, il paziente è stato trasferito all'Ospedale di Baggiovara in ambulanza. Ha riportato lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.