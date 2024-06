Infortunio in cantiere a Spilamberto, gamba fratturata per un 72enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina intorno alle ore 10 un uomo è rimasto seriamente ferito in un cantiere edile di Spilamberto, più precisamente presso il cortile della scuola media ( via Quartieri) dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: il ferito, un uomo di 72 anni, ha riportato la frattura di una gamba. Accompagnato all'ospedale di Baggiovara, si trova ora ricoverato in Ortopedia con una prognosi di 40 giorni.

Sul posto sono intervenuti per tutti gli accertamenti del caso i Carabinieri di Spilamberto e la Medicina del Lavoro dell'Ausl.