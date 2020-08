Ferito bloccato in mezzo al bosco, complessa operazione di salvataggio sul monte Lancio

Questa mattina tre escursionisti bolognesei, una donna e due uomini sono usciti di prima mattina per andare alla ricerca di funghi nei boschi del monte Lancio, nel comune di Fanano tra le località di Ospitale e Fellicarolo. Arrivati intorno alle 10.15 appena sotto le Capanne del Monte Lancio, poche centinaia di metri sopra la zona del Sacro Cuore, dove i sentieri cominciano ad essere molto esposti uno dei bolognesi, un 26enne, è scivolato lungo una parete rocciosa per una ventina di metri.

Gli altri due amici hanno provato a raggiungerlo per prestargli soccorso, ma sono rimasti bloccati a causa della zona molto impervia. Da qui la chiamata al 118 per chiedere aiuto. Sul posto è stato inviato l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone.

Arrivato sul posto l’equipaggio dell’elicottero ha sbarcato il personale con il verricello a circa 200 metri da dove si trovava il ferito in quanto laizona non era atterrabile e ricca di una fitta vegetazione. Una volta visto dal medico il paziente doveva essere evacuato, ma la vegetazione molto alta non consentiva l’operazione. A quel punto si è deciso di far imbarcare due tecnici territoriali, che si trovavano già al campo sportivo di Fanano, muniti di motosega per creare un varco tra gli alberi. Fatta questa operazione il paziente è stato prelevato dall’elicottero e trasportato all'Ospedale di Baggiovara.

Mentre l’elicottero traportava il ferito, i due tecnici territoriali hanno provveduto a imbracare i due amici rimasti bloccati e poi a calarli con le corde in un punto che fosse accessibile al verricello. Scaricato impaziente a Baggiovara l’elicottero è tornato sul posto a recuperare i due ragazzi per poi trasportarli al campo sportivo. Sul posto anche i Carabinieri.

