Cade durante un'escursione sopra Montecreto, ferito un 72enne

Un uomo di 72 anni, residente a Modena ma in villeggiatura in Appennino, nel pomeriggio di oggi è andato a fare una passeggiata nei dintorni di Montecreto lungo il sentiero CAI 459. Arrivato in un punto ha perso l'orientamento e ha imboccato una variate del percorso, iniziando a scendere verso valle. In quel tratto la pendenza del terreno è molto accentuata e l’uomo è caduto a terra battendo violentemente la testa contro un albero, procurandosi una profonda ferita alla fronte.

Fortunatamente è rimasto cosciente ed è riuscito a chiamare il 118 che ha inviato sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e l’ambulanza.

Sono circa le 16,30 e la squadra in pronta partenza con a bordo anche un infermiere si dirige verso la zona indicata. Il paziente viene raggiunto in pochi minuti. L’infermiere dopo averlo valutato provvede a medicare la ferita e, vista la dinamica, richiede l’intervento dell’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Sul posto il personale dell’elicottero viene sbarcato con il verricello in quanto la zona non è atterrabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo rivalutazione da parte del medico il paziente viene verricello sull’elicottero e trasferito all’ospedale di Pavullo.