Infortunio mortale davanti ad un'azienda di Carpi, 40enne schiacciato da un camion

Un uomo di 40 anni ha perso la vita questa mattina intorno a mezzogiorno nel piazzale dello stabilimento Lormar, azienda del settore tessile con sede in via dell'Agricoltura alla periferia di Carpi. L'uomo, residente a Soliera, è stato schiacciato da un autocarro in manovra, il cui conducente non si è probabilmente accorto della sua presenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inutili i soccorsi, intervenuti si acon l'ambulanza che con l'elisoccorso: il 40enne ha riportato lesioni troppo gravi ed è deceduto. Sul posto per accertamenti i Carabinieri e la Medicina del Lavoro.