Schiacciato dal rimorchio del camion, muore un lavoratore di 46anni

Questa mattina poco prima delle ore 11 si è verificato l'ennesimo decesso sul lavoro. E' avvenuto nell'alto Frignano, nell'area artigianale di Pievepelago. Vittima dell'infortunio un camionista di 46 anni, originario di Sassuolo, che si trovava in Appennino per un trasporto.

Il dramma si è consumato nel piazzale di un'azienda in via Isola lunga. Da un prima ricostruzione, pare che il 46enne stesse controllando il proprio mezzo, quando il rimorchio si sarebbe mosso inaspettatamente staccandosi dalal motrice e schiacciando il malcapitato.

Inutile l'intervento del 118: per il camionista il decesso era arrivato pressochè sul colpo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire l'accaduto.