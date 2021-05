Infortunio alla Pietra di Bismantova, 24enne in ospedale

Nel pomeriggio di ieri un gruppo di ragazzi si è recato alla "ferrata degli Alpini", presso la pietra di Bismantova. Uno di loro, un 24enne residente a Castelnuovo Rangone, in un tratto dove l’avanzamento si fa in un traverso, a causa della ghiaia presente sul terreno è scivolato procurandosi una lussazione alla scapola e un trauma toracico. Sono circa le 17.15 quando gli amici allertano il 118 per chiedere assistenza. Sul posto viene inviata l’ambulanza e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione M.te Cusna.

Il ferito viene raggiunto dalle squadre territoriali in breve tempo. Dopo valutazione da parte del personale CNSAS, l’uomo viene immobilizzato e calato, con tecniche alpinistiche, fino al sentiero sottostante e affidato all’ambulanza intervenuta che ha provveduto a trasferire il paziente all’ospedale di Castelnovo nè Monti.