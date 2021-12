Lama Mocogno, escursionista infortunata al Ponte del Diavolo

Nel primo pomeriggio di venerdì 31 dicembre i tecnici del Soccorso Alpino modenese sono intervenuti in località Ponte del Diavolo, in aiuto di un'escursionista infortunata ad un arto inferiore dopo essere scivolata su un sentiero. La donna, una 64enne residente in provincia di Ferrara, è caduta riportando un forte trauma alla caviglia sinistra.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione Monte Cimone del SAER ed i militi della Croce Verde di Pavullo nel Frignano: arrivati sul posto, i tecnici del Soccorso Alpino hanno immobilizzato l'arto dolorante e hanno trasportato la donna fino ad un mezzo fuoristrada.

Arrivati sulla strada asfaltata la donna è stata affidata all'ambulanza e condotta fino all'ospedale di Pavullo, con una sospetta frattura all'arto inferiore.