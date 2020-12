Incidente in fabbrica ai Torrazzi, operaio cade da un cestello

Questa mattina intorno alle ore 11 si è verificato un infortunio sul lavoro all'interno dello stabilimento della SiderTaglio, azienda che si occupa di taglio di lamiere con sede in via Papa Giovanni XXIII, in zona Torrazzi. Il lavoratore di una ditta esterna sarebbe caduto da un cestello elevatore, per cause ancora in corso di definizione.

Una caduta di circa tre metri che è costata all'operaio, un 41enne ivoriano, un considerevole trauma. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 con ambulanza e automedica e il ferito è stato accompagnato all'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non sono tuttavia estremamente preoccupanti e non corre pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri e della Medicina del Lavoro, intervenuti per il sopralluogo.