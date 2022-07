Infortunio domestico, ricoverato il sindaco di Mirandola

A seguito di una caduta accidentale nella propria abitazione, il Sindaco di Mirandola Alberto Greco è stato ricoverato per accertamenti presso l’ospedale di Baggiovara.

L’incidente, accaduto la scorsa notte, ha provocato al primo cittadino mirandolese diversi traumi, in particolare al volto.

Portato presso la struttura ospedaliera modenese per controlli approfonditi, resterà in osservazione per l’intera giornata odierna, mentre con ogni probabilità verrà dimesso già in serata.