Colpito dalla sponda del camion, gravissimo un autista di 54 anni

Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Spezzano di Fiorano. Poco dopo le ore 9.30, infatti, un autista impegnato in operazioni di carico e scarico presso la ditta Dini Argeo di via dell'Elettronica è stato colpito dalla sponda del camion, per ragioni ancora da chiarire. Il cedimento improvviso della paratia ha causato all'uomo un violento trauma cranico, che lo ha fatto cadere a terra privo di sensi.

L'uomo, un 54enne, è stato soccorso immediatamente dagli altri lavoratori presenti, che hanno chiesto l'intervento del 118. Sul posto si sono portate ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure al ferito: caricato sul mezzo di soccorso, è poi stato trasferito in condizioni molto gravi all'Ospedale di Baggiovara. Si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva e la sua prognosi è ancora riservata.

Presso l'azienda teatro dell'incidente sono intervenuti sia i Carabinieri che la Medicina del Lavoro, cui è stato affidato il compito di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, verificare lo stato del mezzo pesante e il rispetto delle norme di sicurezza.