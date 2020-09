Cronaca Nonantola / Via Paglierina

Nonantola, artigiano cade dal tetto: trasportato in elicottero al Maggiore

Infortunio presso un'azienda agricola di via Paglierina, dove il 43enne stava effettuando un sopralluogo in un fabbricato in ristrutturazione. Non è in pericolo di vita