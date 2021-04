Castelvetro, operaio ferito nel cantiere dell'ex Vecchia Cantina

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro presso il cantiere della ex Vecchia Cantina, in via Palona a Castelvetro. Per ragioni da accertare, un pezzo di auna controparete ha ceduto, colpendo un operaio. L'uomo, un cittadino marocchino di 57 anni, ha riportato un forte trauma toracico.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'abulanza di Vignola, che ha poi chiesto il supporto dell'elisoccorso. Il lavoratore è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Baggiovara. Non è in pericolo di vita.

Accertamenti sulle cause dell'infortunio da parte di Carabinieri.