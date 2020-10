Ancora un infortunio a Carpi, operaio precipita da un soppalco

Verso le ore 11 si è verificato un infortunio sul lavoro presso un'azienda di autotrasporti in via dei Maniscalchi a Carpi. Protagonista di un'involontaria caduta è stato un operaio che si trovava al lavoro per la manutenzione dell'impianto antincendio dello stabile: probabilmente a causa del cedimento di un soppalco in cartongesso, il lavoratore è caduto per circa 4 metri verso il basso.

L'uomo è precipitato all'interno di una stanza da bagno e ha sbattuto contro i sanitari procurandosi diversi traumi. Soccorso dal 118, è poi stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Baggiovara: non sarebbe in condizioni gravi. Sul posto i Carabinieri.