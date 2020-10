Artigiano cade da sei metri di altezza in una ditta di Formigine, è grave

Poco dopo le ore 14 si è verificato un infortunio sul lavoro presso lo stabilimento della Vimec, azienda situata in via per Sassuolo, nella zona di Ponte Fossa di Formigine. Un artigiano 73enne di una ditta esterna stava svolgendo un intervento di manutenzione a circa 6 metri di altezza quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato a terra e riportando gravi lesioni.

Sul posto si sono portate l'ambulanza e l'automedica del 118, il cui personale ha prestato le prime cure all'uomo. In seconda battuta è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, che è atterrato in un campo accanto all'azienda a ha poi caricato il paziente, che è stato trasferito in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto per le verifiche del caso i Carabinieri e la Medicina del Lavoro.