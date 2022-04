Schiacciato da una porta antincendio, gravissimo un operaio

Oggi pomeriggio intorno alle 15.30 si è verificato un grave infortunio sul lavoro nella zona artigianale di Sassuolo. E' accaduto in via Marche, presso la ditta Zanasi - specializzata in marcatura industriale - dove era in corso il lavoro da parte di un'azienda esterna su una porta tagliafuoco. Per cause da accertare un operaio che stava lavorando al montaggio della porta è rimasto schiacciato da un battente.

L'uomo, un 58enne, ha riportato uno schiacciamento molto grave del busto e dell'addome. Soccorso dal 118 con ambulanza e automedica, è stato poi trasportato in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara, dove si trova ricoverato in Terapia Intensiva e in prognosi riservata.

Sul posto per gli accertamenti del caso la Polizia di Stato e la Medicina del Lavoro.