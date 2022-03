Cade dal cestello mentre pota un albero, grave un 44enne

Oggi pomeriggio intorno alle ore 14 si è verificato un serio infortunio sul lavoro nelle campagne di Vignola, in via Garofolana. L'operaio di una ditta di giardinaggio stava potando un albero utilizzando una gru con cestello: per ragioni ancora da chiarire, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra. Un volo di circa 4 o 5 metri, a seguito del quale ha riportato un importante trauma cranico.

Il lavoratore è stato soccorso dall'ambulanza e dall'automedica del 118 ed è stato fatto intervenire sul posto anche l'elisoccorso di Pavullo. Una volta stabilizzato, il 44enne è stato trasportato dall'elicottero all'Ospedale Maggiore di Bologna. Si trova ricoverato in codice rosso e non si conoscono ancora le sue esatte condizioni: tuttavia, sembrerebbe non in pericolo di vita.

Accertamenti sul posto da parte dei Carabinieri della Tenenza Vignolese e della Medicina del Lavoro.