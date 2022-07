Infrange a calci e pugni la porta dell'autobus in Corso Vittorio Emanuele. Fermato e denunciato

Ieri, verso le ore 19.00, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante un servizio in Viale Gramsci – Parco Ducale e Parco XXII Aprile, transitando lungo Corso Vittorio Emanuele II, hanno notato un filobus della linea 7-A fermo con il vetro di una porta infranto. Intervenuti immediatamente, i militari hanno appreso che pochi minuti prima, un giovane in stato di agitazione, nel tentativo di uscire dal mezzo in movimento, aveva preso a calci e pugni la porta anteriore, infrangendone il vetro, costringendo il veicolo a fermarsi immediatamente. Sulla base delle descrizioni ricevute, i Carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca della persona, individuandola all’ingresso del Parco Ducale.

La corsa del filobus è stata interrotta per motivi di sicurezza del veicolo e i passeggeri sono stati trasferiti su altro mezzo pubblico. La persona fermata, 20enne, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per danneggiamento aggravato e interruzione di un pubblico servizio.