Infrange la vetrina di un negozio con un tombino fognario: 27enne arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 27 anni per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. L'operazione è avvenuta durante la notte, intorno all'una, in zona parco “Ferrari”.

La Squadra Volante è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta alla linea di emergenza 112NUE, che indicava la presenza di una persona introdottasi in un'attività commerciale dopo aver infranto la porta a vetro con un tombino fognario. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il chiusino nelle immediate vicinanze del negozio.

Poco dopo, in via Crispi, la Polizia ha individuato e fermato il 27enne, le cui fattezze corrispondevano a quelle dell’uomo ripreso dalle telecamere del locale. Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso una somma di denaro pari a quella del fondo cassa e alcuni oggetti appartenenti all'esercizio commerciale, oltre a uno smartphone privo di scheda telefonica, risultato essere provento di un furto avvenuto il 26 giugno scorso presso un altro esercizio commerciale.

Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il 27enne, già noto alle Forze dell'Ordine, è ora sotto indagine per altri furti perpetrati ai danni di esercizi commerciali con modalità simili negli ultimi mesi a Modena. Le autorità stanno proseguendo le indagini per fare piena luce sulle sue attività criminose e verificare ulteriori responsabilità.