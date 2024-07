Carcere, sequestrata ad un detenuto la droga ingerita durante un permesso premio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Polizia Penitenziaria è stata impegnata in queste ore anche in una attività di indagine all’interno delle mura del carcere di Modena. Due giorni fa, infatti, gli agenti del Sant'Anna hanno rinvenuto e sequestrato circa 150 grammi di sostanza stupefacente, a carico di un detenuto di origine magrebina. Il sospetto è che l'uomo possa aver ingerito la droga sotto forma di ovuli durante la fruizione di un permesso premio, per poi averla a disposizione una volta rientrato in cella, sia per il consumo personale che per cederla ad altri.

"Il tentativo di introdurre sostanze stupefacenti in carcere è sempre più frequente - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale - a causa dell’alto numero di detenuti tossicodipendenti presenti nei penitenziari. È anche per questo che appendiamo con favore della recente approvazione, in Consiglio dei ministri, di iniziative volte a favorire la destinazione dei detenuti tossicodipendenti nelle comunità esterne".

"Era da più di dieci anni che il Sappe proponeva iniziative di questo tipo, sia in termini di recupero dei tossicodipendenti, sia di sicurezza nelle carceri. A ciò deve aggiungersi la necessità di potenziare sempre di più la sicurezza, per evitare l’introduzione delle sostanze in carcere", chiosa il sindacato.