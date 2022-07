Federico Rossi in ospedale dopo un incidente con il waterboard, poi il mea culpa

Federico Rossi è tornato sui social per raccontare la dinamica dell'incidente in acqua che gli ha causato la frattura di tre costole. Dalla notizia dell'accaduto, infatti, diffusa insieme alla foto dell'artista -arrivato al successo nel duo Beji e Fede - in ospedale con il collo bloccato da un tutore, moltissimi sono stati i follower preoccupati per le sue condizioni di salute, e proprio per loro è arrivato il racconto che ha spiegato nei dettagli i fatti.

Incidente per Federico Rossi: cos'è successo

Federico Rossi si stava divertendo in una "sciata" sull'acqua con il waterboard, uno sport acquatico a metà tra lo sci d'acqua e lo snowboard, quando si è schiantato contro una pedana. Il video dello schianto è stato riproposto dal cantante che, nelle sue storie Instagram, ha raccontato il fatto, avvenuto dopo una notte insonne.

"Era la prima volta a waterboard e ho accettato l'invito di amici nonostante fossi in after (non avessi dormito la notte prima)", ha esordito Federico: "Sicuramente gli ostacoli in mezzo non hanno aiutato ed io pensavo di aggirare la struttura senza vedere un pilastro di legno dietro la rampa...". La lezione, tuttavia, adesso è davvero imparata dal ragazzo che, dopo lo spavento, ha solo una morale da condividere che funga da monito per tutti: "Partire per gradi e non fare cose del genere senza dormire", ha concluso salutando tutti dal suo letto.

