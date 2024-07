Un'altra vittima nella Bassa, muore in auto un ragazzo di 26 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Giornate drammatiche sulle strade modenesi, ci due decessi in meno di 24 ore. Dopo l'incidente che è costato la vita al 34enne Diego Carfora - uscito di strada ieri mattina in via Marzana a San Felice - nella notte appena trascorsa un automobilista è deceduto nel territorio di Camposanto.

L'incidente è avvenuto a circa un chilometro di distanza dal precedente, ma questa volta lungo la Panaria Bassa, nei pressi di Cadecoppi, intorno alle 00.40 di oggi. Anche in questo caso si tratterebbe di un'uscita di strada automoma: l'auto condotta da un 26enne è finita fuori strada lungo la Provinciale e nell'impatto il ragazzo ha perso la vita.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza de 118 e l'elisoccorso di Bologna, ma per il giovane non vi è stato nulla da fare. ++ Seguiranno aggiornamenti ++