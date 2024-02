Inscenano un tamponamento ma in realtà è una rapina, feriti un uomo e una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Traffico paralizzato su via Nonantolana e su tutte le strade della crocetta per quello che in un primo momento sembrava un normale tamponamento. In realtà quello che poi è emerso e che il tamponamento c'è stato ma che era stimolato per mettere in atto una rapina.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle ore 17.40 circa, lungo via Nonantolana tra l'incrocio della crocetta dove si trova il despar e il distributore di benzina Esso.

La dinamica di quanto effettivamente è accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri ma secondo le prime dichiarazioni sembrerebbe che due donne a bordo di un'auto abbiano intenzionalmente tamponato un'altra autovettura per poi mettere in atto un furto ai danni di un uomo e una donna incinta, che si sarebbero trovati sull'altra auto. Durante un acceso diverbio scaturito dopo il sinistro le due donne avrebbero rubato alcuni effetti alla coppia. Pare poi che l'uomo sia stato anche trascinato sul cofano dalla vettura delle due donne (sotto gli occhi scioccati dei numerosi passanti) mentre queste si davano alla fuga lungo via Nonantolana in direzione della tangenziale facendo poi scaraventare l'uomo violentemente a terra all'altezza del distributore di benzina.

Le due vittime sono state subito soccorse dai sanitari del 118, allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena surreale, e trasportati in Ospedale ma ancora non si conoscono le loro esatte condizioni.

Inevitabilmente il sinistro e la rapina hanno portato a gravi congestioni sul traffico sia lungo via Nonantolana in ingresso e uscita da Modena sia su via Ciro Menotti e su altre state limitrofe. Sul posto anche La polizia di Stato.