Ancora un'auto in fuga, inseguimento e sequestro sulla Vignolese

Nel pomeriggio di ieri, 17 dicembre, una pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli era impegnata in un controllo stradale nel territorio di Spilamberto quando ha dovuto fare i conti con un automobilista che ha ignorato l'alt. L'Audi procedeva su via Modenese con direzione Spilamberto e dopo aver iniziato a rallentare, ha improvvisamente cercato di eludere il controllo invertendo la marcia in una rotatoria poco distante, per tornare verso Modena ad altissima velocità.

Gli agenti si sono messi all'inseguimento, che si è concluso nel territorio di Modena, dove sono riusciti a bloccare il veicolo condotto da un uomo di 53 anni e residente a Vignola. Durante la fuga il veicolo ha commesso diverse infrazioni al codice della strada.

Il controllo ha fatto emergere la mancata copertura assicurativa obbligatoria, oltre ad accertare la sospensione dalla circolazione perché lo stesso veicolo era già stato fermato per la revisione scaduta e il proprietario non aveva ancora provveduto ad effettuarla.

Il conducente è stato quindi sanzionato per mancanza di assicurazione, circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione per mancata revisione e altre infrazioni commesse durante la fuga per un ammontare di oltre 3.000 euro. La patente di guida è stata ritirata e inviata alla Prefettura per la sospensione e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.