Fugge per chilometri nelle campagne di Vignola, era senza patente

Nei giorni scorsi, durante il servizio di presidio del territorio, a Vignola, in località Bettolino, una pattuglia della Polizia Locale Unione Terre di Castelli ha notato transitare un’auto Fiat Punto con la targa che era stata segnalata, dal sistema elettronico di lettura targhe dei varchi, priva della copertura assicurativa obbligatoria. La pattuglia ha quindi intimato l'alt con segnale distintivo al fine di effettuare una verifica della segnalazione dello strumento di lettura targhe.

Il conducente, dopo essersi reso conto di essere seguito e di essere stato affiancato per essere fermato, ha accelerato cercando di sottrarsi al controllo di polizia. Tramite la radio in dotazione è stato dato l’allarme a tutte le pattuglie in servizio per cercare di intercettare l’auto in fuga. Durante l’inseguimento, nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, il veicolo ha continuato la fuga percorrendo diversi chilometri finché non è stato definitivamente fermato nei pressi di uno stradello di campagna.

L'automobilista, residente a Vignola, dopo la lettura alla banca dati nazionale, è risultato anche sprovvisto di patente di guida perché revocata. Dunque, la persona è stata sanzionata per guida senza patente, senza avere effettuato la prescritta revisione tecnica al veicolo e guida senza la prescritta copertura assicurativa RCA. Il veicolo è stato sequestrato.