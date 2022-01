Contromano in tangenziale e Polizia speronata, 34enne in manette dopo una folle fuga

Alle ore 2.15 della notte tra domenica e lunedì scorso, la Sala Operativa della Questura ha diramato nota agli equipaggi presenti sul territorio per la ricerca di un’autovettura che stava percorrendo in contromano la tangenziale di Modena. In particolare, il mezzo era stato segnalato all’altezza dell’uscita 12 di Campogalliano sulla carreggiata in direzione Milano, muovendosi verso Bologna.

Una pattuglia della Volante ha intercettato l'auto e ha segnalato di fermarsi, ma il conducente ha diretto il mezzo contro l'auto della Polizia, tentando di impattarla frontalmente. Grazie alla prontezza degli agenti, che hanno sterzato in tempo, l'impatto è stato scongiurato. Giunto all’uscita 4 di via Dalton (zona Torrazzi), il veicolo in fuga si è immesso nuovamente in tangenziale in senso di marcia corretto.

L'inseguimento è proseguito con il supporto delle altre Volanti in servizio e più tardi due Gazzelle dei Carabinieri: l’autista ha effettuato una serie di manovre pericolose, percorrendo strade anche in contromano, ad alta velocità, per una trentina di chilometri, incurante dei semafori rossi e dei tentativi di sbarramento predisposti dalle Forze di Polizia: da via Vignolese a Via Emilia Est, ancora da via Nuova Estense fino a via Trento Trieste, per poi immettersi su via Ciro Menotti, strada Albareto ed imboccare strada Dotta lungo un percorso sterrato fino a Cavo Argine.

Qui il veicolo ha invertito il senso di marcia speronando l’auto della Polizia che lo stavo “marcando” stretto e i due occupanti sono scappati a piedi tra i campi, nell’oscurità della notte. Un agente è riuscito a raggiungere e fermarne uno, risultato essere un 34enne residente nel bolognese, che, al fine di guadagnarsi la fuga, ha opposto resistenza e colpito con un calcio ad un ginocchio il poliziotto, prima di essere definitivamente bloccato. E' stato tratto in arresto con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e lesioni personali aggravate

L’auto utilizzata per la fuga è risultata rubata: il furto era avvenuto poco prima in un autolavaggio. Sono tuttora in corso indagini anche con il supporto della Polizia Scientifica al fine di risalire all’identità del complice.

Nella mattinata di oggi ha avuto luogo l’udienza di convalida dell'arresto. Nei confronti del 34enne il Questore di Modena ha emesso un Avviso orale in ragione della sua pericolosità sociale, così come accertato dalla Divisione Anticrimine della Questura.